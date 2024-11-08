 
الجمعة 2024-11-08 01:51 ص
 

4 إصابات بحادث سير في إربد

الدفاع المدني
الدفاع المدني
الجمعة، 08-11-2024 01:21 ص

الوكيل الإخباري-   اصيب اربعة أشخاص اثر حادث تصادم مركبتين على طريق المية بمحافظة اربد وفق مصدر أمني.

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وقال المصدر الأمني لـ "الوكيل الإخباري" انه تم إسعاف الإصابات الى مستشفى الامير راشد العسكري ومستشفى الاميره بسمة وحالتهم العامه متوسطة

 
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