4 اصابات بتصادم عنيف لـ"سيارة غاز" ومركبة في البلقاء (فيديو)

لحظة اصطدام سيارة "غاز" بسيارة خصوصي في عين الباشا#الوكيل_الإخباري pic.twitter.com/CRlHj8E9bm— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) September 28, 2024
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