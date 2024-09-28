4 اصابات بتصادم عنيف لـ"سيارة غاز" ومركبة في البلقاء (فيديو)

الوكيل الإخباري- أصيب 4 أشخاص بتصادم سيارة ركاب صغيرة "خصوصي" وسيارة بيع غاز في منطقة السليحي بمحافظة البلقاء.

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ووفقا لما ذكره مدير مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الدكتور محمد العابد لـ"الوكيل الاخباري" فإن المصابين دخلوا المستشفى يوم امس الجمعة، وبعد أن تم الكشف عليهم والتاكد من حالتهم أخرجوا من المستشفى، لافتا إلى ان حالتهم حسنة.

الحادث تسبب في إغلاق الشارع لفترة، وحضرت الأجهزة الامنية للموقع، فيما أخلت كوادر الدفاع المدني المصابين، وأحضرت سيارات الإطفاء تحوطا لأي طارئ قد تسببه اسطوانات الغاز.

pic.twitter.com/CRlHj8E9bm لحظة اصطدام سيارة "غاز" بسيارة خصوصي في عين الباشا #الوكيل_الإخباري September 28, 2024