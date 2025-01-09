 
الخميس 2025-01-09 04:58 م
 

40 مكتب للنقل داخل مركز الانطلاق الموحد .. واتحاد لتنظيم سير الأعمال

هيئة تنظيم النقل البري
هيئة تنظيم النقل البري
الخميس، 09-01-2025 03:55 م
الوكيل الإخباري-   قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري علاء شبيلات بأن افتتاح مركز الانطلاق الموحد بالقرب من دوار الشرق الأوسط يلقي يظلاله على قطاع النقل بشكل إيجابي بعد فترة وجيزة من افتتاح المركز .اضافة اعلان


وبين الشبيلات لـ "الوكيل الإخباري" بأن المركز يضم 40 مكتب للنقل بداخله ما بين مكاتب سفريات خارجية وشركات نقل دولي "حافلات" .

وأشار إلى أن مكاتب السفريات الخارجية قامت بإنشاء اتحاد السفريات الموحد داخل المركز ، حيث يتم بموجب هذا الاتحاد تنظيم الدور بالتحميل وتوحيد الأجرة وسير الأعمال بشكل أكثر سلاسة بعيداً عن الصدامات السابقة حول أحقية الدور بالتحميل والأسبقية فيه .

وأضاف أن هذا المركز يأتي لتنظيم عملية دخول وخروج المركبات الدولية من وإلى المملكة ومن كافة المعابر البرية ضمن مسارات محددة للمركبات العراقية والسورية والسعودية والأردنية ومن كافة المعابر البرية، على أن تقوم هذه المركبات الأجنبية بالمبيت داخل المركز في حال عدم وجود ركاب وعدم التجوال داخل شوارع المملكة.
 
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