 
الثلاثاء 2024-12-10 12:08 م
 

42 عاماً في سجون الأسد .. أردني يعود لأحضان عائلته بعد سنين اعتقال مريرة

سجن صيدنايا في سوريا
سجن صيدنايا في سوريا
الثلاثاء، 10-12-2024 10:13 ص
الوكيل الإخباري-   قال المعتقل الأردني المفرج عنه من السجون السورية وليد أيوب بركات بأن الأجهزة الأمنية الأردنية استقبلته بحفاوة وتكريم بالغين ، لافتاً بأن شعور الحرية بعد طول انتظار لا يمكن وصفه إطلاقاً .اضافة اعلان


وبين بركات عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" بأنه أفنى من عمره في سجون النظام السوري 42 عاماً ، حيث دخل إلى السجن عام 1982 حين كان يبلغ من العمر 25 عاماً وخرج بعمر الـ 68 ، في رحلة ألم ومعاناة داخل أقبية سجون سوريا .

وأوضح بأنه تعرض لمحاكمة صورية في سوريا بسبب تهم معاداة النظام السوري ومعارضته، حيث حصل من خلالها على حكم بالمؤبد النهائي ، إذ بدأ رحلة اعتقاله داخل سجن تدمر لمدة 16 عام ، ومن ثم انتقل إلى سجن صيدنايا العسكري لمدة 10 سنوات أخرى ، ومن ثم انتقل لسجن عذرا حتى يوم الإفراج عنه قبل أيام .

وكشف بركات بأن ظروف الاعتقال في السجون السورية صعبة للغاية ، حيث يعاني السجناء من صعوبة في الحصول على العلاج والخروج للمستشفيات ، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أنه خرج من السجن وسط معاناته من بعض الأمراض .

وأثنى بركات على جميع الجهات التي ساهمت في وصوله إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية بخير وسلامة ، مؤكداً على أن السلطات الأردنية استقبلته واعتنت به ووفرت له الطعام والشراب حتى تم استلامه من قبل عائلته ، التي أكد بأنه على وشك التعرف عليها مرة أخرى بعد مدة السجن الطويلة .
 
gnews

أحدث الأخبار

جلالة الملكة رانيا العبدالله

أخبار محلية الملكة: 430 يوم من الحرمان الكامل من أبسط حقوق الإنسان

ا

أخبار محلية الخارجية تتسلم نسخا من أوراق اعتماد سفراء أوروغواي ولاتقيا وبنين

تعبيرية

فلسطين ارتفاع حصيلة مجزرة الاحتلال في بيت حانون إلى 25

ا

شؤون برلمانية السليحات رئيسا للجنة المالية النيابية بالتوافق

ا

عربي ودولي مصر.. ضحايا في انهيار عقار متهالك

أرشيفية

فلسطين الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً من محافظة الخليل

ا

عربي ودولي نتنياهو يمثل أمام القضاء في تهم فساد

اللاعب نادر راغب رحمه الله

أخبار محلية لاعب النادي الفيصلي السابق في ذمة الله



 




الأكثر مشاهدة