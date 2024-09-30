422 مسنا بدور الرعاية الإيوائية في الأردن

وقالت وزارة التنمية لـ "الوكيل الإخباري" انه بلغ عدد المسنين الذكور في دور الرعاية الايوائية 209 في حين بلغ عدد الاناث 213 .
وأشارت إلى وجود ٩ دور رعاية إيوائية لكبار السن في الأردن متمركزة في العاصمة عمان.
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