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422 مسنا بدور الرعاية الإيوائية في الأردن

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 30-09-2024 07:48 ص

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

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 كشفت وزارة التنمية الاجتماعية عن وجود 422 مسنا في دور الرعاية الإيوائية لكبار السن  في الاردن.

وقالت وزارة التنمية لـ "الوكيل الإخباري" انه بلغ عدد المسنين الذكور في دور الرعاية الايوائية 209 في حين بلغ عدد الاناث 213 .

وأشارت إلى وجود  ٩ دور رعاية إيوائية لكبار السن في الأردن  متمركزة  في العاصمة عمان.

 
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