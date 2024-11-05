 
الثلاثاء 2024-11-05 02:15 م
 

45 ألف طالب وطالبة تقدموا بطلبات استفادة من المنح والقروض خلال 3 أيام

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 05-11-2024 01:45 م
الوكيل الإخباري-كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب عن عدد الطلبة المتقدمين  بطلبات استفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي  2024-2025 .اضافة اعلان


وقال الخطيب لـ "الوكيل الإخباري" أن عدد الطلبة المتقدمين حتى الآن بلغ قرابة 45 ألف طالب وطالبة .

فيما ستستمر  الوزارة باستلام الطلبات حتى الساعة الثالثة والنصف عصراً من يوم الخميس الموافق 14-11-2024.
 
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