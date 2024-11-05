45 ألف طالب وطالبة تقدموا بطلبات استفادة من المنح والقروض خلال 3 أيام

وقال الخطيب لـ "الوكيل الإخباري" أن عدد الطلبة المتقدمين حتى الآن بلغ قرابة 45 ألف طالب وطالبة .
فيما ستستمر الوزارة باستلام الطلبات حتى الساعة الثالثة والنصف عصراً من يوم الخميس الموافق 14-11-2024.
-
أخبار متعلقة
-
سقوط طالبة من الطابق الثاني في الجامعة الأردنية
-
التربية: فترة العطلة الصيفية وبين الفصلين لا تكفي لصيانة كافة المدارس
-
التربية: لا تأخير في صرف رواتب الإضافي عن الشهر الحالي
-
مديرية صحة الوافدين تفعل نظامها الإلكتروني المتعطل منذ الأربعاء الماضي
-
حريق مستودعات مقابل كلية حطين والدفاع المدني يهرع إلى الموقع - صور
-
الامن يكشف عن سبب الحادث المروع على طريق الزرقاء
-
اغلاق جميع فروع كارفور في الأردن
-
الامن العام : 4 اصابات بحادث بين 3 مركبات على طريق الزرقاء