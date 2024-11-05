45 ألف طالب وطالبة تقدموا بطلبات استفادة من المنح والقروض خلال 3 أيام

01:45 م

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الوكيل الإخباري- كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب عن عدد الطلبة المتقدمين بطلبات استفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2024-2025 . اضافة اعلان





وقال الخطيب لـ "الوكيل الإخباري" أن عدد الطلبة المتقدمين حتى الآن بلغ قرابة 45 ألف طالب وطالبة .



فيما ستستمر الوزارة باستلام الطلبات حتى الساعة الثالثة والنصف عصراً من يوم الخميس الموافق 14-11-2024.