 
الجمعة 2025-01-10 09:52 م
 

5 إصابات بحادث سير عنيف على طريق الكرك - فيديو

من موقع الحادث
من موقع الحادث
الجمعة، 10-01-2025 09:37 م
الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم على طريق العمقه بإتجاه المزار بالقرب من إشارة العمقه في الكرك .اضافة اعلان


وبينت الإدارة لـ "الوكيل الإخباري" أن الحادث وقع مساء اليوم الجمعة بعد تدهور واصطدام مركبة بجسم ثابت "مصد حوادث معدني" .

ونتج عن الحادث 5 إصابات ما بين المتوسطة والخفيفة  ، ولا زالت إدارة السير تواصل التحقيق للوقوف على كافة تفاصيل الحادث .
 
gnews

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خاص بالوكيل 5 إصابات بحادث سير عنيف على طريق الكرك - فيديو

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