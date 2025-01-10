5 إصابات بحادث سير عنيف على طريق الكرك - فيديو

09:37 م

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم على طريق العمقه بإتجاه المزار بالقرب من إشارة العمقه في الكرك . اضافة اعلان





وبينت الإدارة لـ "الوكيل الإخباري" أن الحادث وقع مساء اليوم الجمعة بعد تدهور واصطدام مركبة بجسم ثابت "مصد حوادث معدني" .



ونتج عن الحادث 5 إصابات ما بين المتوسطة والخفيفة ، ولا زالت إدارة السير تواصل التحقيق للوقوف على كافة تفاصيل الحادث .



