5 إصابات بحادث سير عنيف على طريق الكرك - فيديو

وبينت الإدارة لـ "الوكيل الإخباري" أن الحادث وقع مساء اليوم الجمعة بعد تدهور واصطدام مركبة بجسم ثابت "مصد حوادث معدني" .
ونتج عن الحادث 5 إصابات ما بين المتوسطة والخفيفة ، ولا زالت إدارة السير تواصل التحقيق للوقوف على كافة تفاصيل الحادث .
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