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5 إصابات بحادث سير في المنشية بالأغوار الشمالية

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 19-12-2024 03:39 م

الوكيل الإخباري-   أفاد مدير مستشفى معاذ بن جبل الدكتور أسامة أبو سنينة بوصول 5 إصابات إلى طوارئ المستشفى، مساء الخميس، بعد تعرضهم لحادث سير في منطقة المنشية بلواء الأغوار الشمالية.

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وبين لـ "الوكيل الإخباري" أن الكوادر الطبية في المستشفى قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، لافتاً إلى أن 4 من المصابين حالتهم حسنة ، فيما وصفت حالة أحدهم بالمتوسطة ، إذ جرى تحويلها إلى مستشفى الأمير راشد العسكري في إيدون - اربد .

 
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