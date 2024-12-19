5 إصابات بحادث سير في المنشية بالأغوار الشمالية

الوكيل الإخباري- أفاد مدير مستشفى معاذ بن جبل الدكتور أسامة أبو سنينة بوصول 5 إصابات إلى طوارئ المستشفى، مساء الخميس، بعد تعرضهم لحادث سير في منطقة المنشية بلواء الأغوار الشمالية.

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