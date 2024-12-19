5 إصابات بحادث سير في المنشية بالأغوار الشمالية

وبين لـ "الوكيل الإخباري" أن الكوادر الطبية في المستشفى قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، لافتاً إلى أن 4 من المصابين حالتهم حسنة ، فيما وصفت حالة أحدهم بالمتوسطة ، إذ جرى تحويلها إلى مستشفى الأمير راشد العسكري في إيدون - اربد .
-
أخبار متعلقة
-
جواز السفر الأردني يحتل الترتيب الـ77 عالميا
-
إصدار 36.5 ألف شهادة عدم محكومية الشهر الماضي
-
الأرصاد توضح حول سقوط زخات البرد غداً الجمعة
-
شركات التامين تطالب برفع أقساط "ضد الغير" بسبب الخسائر والحوادث المفتعلة
-
إصابات بالاختناق إثر تسرب غاز في إربد
-
المحروقات: 220 الف أسطوانة غاز استهلاك الأردنيين من الغاز يومياً مع الأجواء الباردة
-
الضمان الاجتماعي يكشف موعد صرف رواتب متقاعديه للشهر الحالي
-
وزير الصناعة والتجارة: قرار إعادة التصدير إلى سوريا جاء بعد التأكد من سلامة الشاحنات الأردنية