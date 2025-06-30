الإثنين 2025-06-30 09:22 ص
 

5 حالات تسمم جديدة إثر تناول مشروبات كحولية يُشتبه بتلوثها بالميثانول

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 30-06-2025 09:04 ص
الوكيل الإخباري- علم "الوكيل الإخباري" أن مستشفى الأميرة إيمان الحكومي "معدي" في لواء دير علا استقبل، خلال الساعات الماضية، خمس حالات إصابة بالتسمم ناتجة عن تناول مشروبات كحولية يُشتبه بتلوثها بمادة الكحول الميثيلي (الميثانول)، والتي كانت سببًا في وفاة 7 أشخاص مؤخراً.اضافة اعلان


وأكدت مصادر لـ"الوكيل الإخباري" أن المصابين يعانون من أعراض تسمم حاد، حيث أودع اثنان منهم في العناية المركزة ، فيما لا يزال الآخرون يخضعون حاليًا للعلاج والمتابعة الدقيقة في المستشفى.

ويأتي ذلك في وقتٍ أعلنت فيه مديرية الأمن العام، على لسان ناطقها الإعلامي أمس الأحد، عن تطورات خطيرة في التحقيقات المرتبطة بوفيات الزرقاء الناتجة عن تناول كحول ملوث، حيث تم تحديد مصدر المادة السامة في أحد مصانع المشروبات الكحولية المرخّصة، والذي جرى إغلاقه بالتنسيق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
 
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