5 حالات تسمم جديدة إثر تناول مشروبات كحولية يُشتبه بتلوثها بالميثانول

وأكدت مصادر لـ"الوكيل الإخباري" أن المصابين يعانون من أعراض تسمم حاد، حيث أودع اثنان منهم في العناية المركزة ، فيما لا يزال الآخرون يخضعون حاليًا للعلاج والمتابعة الدقيقة في المستشفى.
ويأتي ذلك في وقتٍ أعلنت فيه مديرية الأمن العام، على لسان ناطقها الإعلامي أمس الأحد، عن تطورات خطيرة في التحقيقات المرتبطة بوفيات الزرقاء الناتجة عن تناول كحول ملوث، حيث تم تحديد مصدر المادة السامة في أحد مصانع المشروبات الكحولية المرخّصة، والذي جرى إغلاقه بالتنسيق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
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