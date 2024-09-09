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57 مرشحا يتنافسون على مقاعد المسيحيين و19 على الشركس والشيشان

أرشيفية
أرشيفية
الإثنين، 09-09-2024 10:19 ص
الوكيل الإخباري-   يخوض 57 مرشحا الانتخابات النيابية 2024 المقررة غدا الثلاثاء على المقاعد المخصصة للمسيحيين ضمن القوائم المحلية وعددها 172. اضافة اعلان


وبحسب الأرقام النهائية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب ورصدها موقع "الوكيل الاخباري" فإنه لم يترشح أي مسيحي على غير مقاعد المسيحيين. 

وبحسب الأرقام أيضا فإن 19 مترشحا سيخوضوا الانتخابات النيابية على مقاعد الشركس والشيشان. 

 تعداد المرشحين على مقاعد المسيحيين والشركس والشيشان يأتي من أصل 937 مرشحا ومرشحة على القوائم المحلية.
 
gnews

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