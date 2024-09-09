57 مرشحا يتنافسون على مقاعد المسيحيين و19 على الشركس والشيشان

وبحسب الأرقام النهائية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب ورصدها موقع "الوكيل الاخباري" فإنه لم يترشح أي مسيحي على غير مقاعد المسيحيين.
وبحسب الأرقام أيضا فإن 19 مترشحا سيخوضوا الانتخابات النيابية على مقاعد الشركس والشيشان.
تعداد المرشحين على مقاعد المسيحيين والشركس والشيشان يأتي من أصل 937 مرشحا ومرشحة على القوائم المحلية.
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