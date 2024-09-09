5843 صندوقا يسمع أصوات الأردنيين الثلاثاء

وكشفت أرقام الهيئة التي اطلع عليها موقع الوكيل الاخباري انه تم تخصيص 2777 صندوقا للرجال و3066 صندوقا للإناث.
وتنطلق الانتخابات النيابية في تمام السابعة صباحا من يوم غد الثلاثاء، وتغلق الصناديق في تمام السابعة مساء ولا تمديد لها.
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