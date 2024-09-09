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5843 صندوقا يسمع أصوات الأردنيين الثلاثاء

أرشيفية
أرشيفية
الإثنين، 09-09-2024 03:20 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت الهيئة المستقبلة للانتخاب ان عدد الصناديق المخصصة للاقتراع في كل الدوائر الانتخابية وللقوائم العامة والمحلية بلغ 5843 صندوقا.  اضافة اعلان

 
وكشفت أرقام الهيئة التي اطلع عليها موقع الوكيل الاخباري انه تم تخصيص 2777 صندوقا للرجال و3066 صندوقا للإناث.

وتنطلق الانتخابات النيابية في تمام السابعة صباحا من يوم غد الثلاثاء، وتغلق الصناديق في تمام السابعة مساء ولا تمديد لها.
 
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