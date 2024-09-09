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599 ألف أردني ينتخبون لأول مرة الثلاثاء

أرشيفية
أرشيفية
الإثنين، 09-09-2024 09:17 ص

الوكيل الإخباري-   بلغ عدد من يحق لهم التصويت لأول مرة في الانتخابات النيابية التي تجرى يوم غد الثلاثاء 589.820 ناخبا وناخبة بنسبة 11.6% من اجمالي الناخبين البالغ عددهم 5080858من الجنسين.  

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وتعني كلمة أول مرة كل من بلغ الـ18 بعد الانتخابات النيابية الماضية التي أقيمت في العام 2020.
ويشير مراقبون إلى ان هذه الفئة هي الأكثر إقبالا على الانتخاب من باب التجربة والفضول والرغبة بالمشاركة بمثل هذه الأحداث الكبرى.

وبحسب الأرقام النهائية للهيئة المستقلة للانتخاب فإن عدد الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة وصل لـ2295706 ناخبا وناخبا بنسبة 45.18% من اجمالي الكتلة التصويتية.

وتنطلق الانتخابات النيابية في تمام السابعة صباحا من يوم غد الثلاثاء، وتغلق الصناديق في تمام السابعة مساء ولا تمديد لها.

 
gnews

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