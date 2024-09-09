599 ألف أردني ينتخبون لأول مرة الثلاثاء

وتعني كلمة أول مرة كل من بلغ الـ18 بعد الانتخابات النيابية الماضية التي أقيمت في العام 2020.
ويشير مراقبون إلى ان هذه الفئة هي الأكثر إقبالا على الانتخاب من باب التجربة والفضول والرغبة بالمشاركة بمثل هذه الأحداث الكبرى.
وبحسب الأرقام النهائية للهيئة المستقلة للانتخاب فإن عدد الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة وصل لـ2295706 ناخبا وناخبا بنسبة 45.18% من اجمالي الكتلة التصويتية.
وتنطلق الانتخابات النيابية في تمام السابعة صباحا من يوم غد الثلاثاء، وتغلق الصناديق في تمام السابعة مساء ولا تمديد لها.
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