599 ألف أردني ينتخبون لأول مرة الثلاثاء

الوكيل الإخباري- بلغ عدد من يحق لهم التصويت لأول مرة في الانتخابات النيابية التي تجرى يوم غد الثلاثاء 589.820 ناخبا وناخبة بنسبة 11.6% من اجمالي الناخبين البالغ عددهم 5080858من الجنسين.

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