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6 وفيات و 3 اصابات بحادث سير في منطقة العدسية

احدى مركبات الدفاع المدني
الدفاع المدني
الإثنين، 21-10-2024 05:51 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تتعامل طواقم الدفاع المدني والشرطة الآن مع حادث تدهور شاحنة واصطدامها وانقلابها على أربع مركبات بمنطقة العدسية .

 ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري نتج عن الحادث وفاة واحدة وإصابة خمسة آخرين  ويتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم من قبل طواقم الإسعاف في الدفاع المدني . 

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وفي وقت لاحق اكد المصدر لموقع الوكيل الاخباري ان عدد الوفيات ارتفع الى 6 وفيات و 3 اصابات .

 
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