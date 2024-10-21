6 وفيات و 3 اصابات بحادث سير في منطقة العدسية

ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري نتج عن الحادث وفاة واحدة وإصابة خمسة آخرين ويتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم من قبل طواقم الإسعاف في الدفاع المدني .
-
أخبار متعلقة
-
الامن العام : مداهمة مستودع في الزرقاء والقبض على المتورط
-
عجلون الأكثر استقبالاً لرحلات أردننا جنة .. وارتفاع في أعداد المشاركين بالبرنامج
-
وزارة العمل تضبط 215 حالة عمالة أطفال بـ 9 شهور
-
حادث تصادم بين 4 مركبات وأزمة خانقة على جسر الرنتيسي
-
مصدر أمني: بلاغات عن أصوات انفجارات في سماء إربد فجر الاثنين - فيديو
-
شكاوى من تأخر صرف مستحقات لطلبة المنح والقروض الداخلية
-
الهجوم الإسرائيلي على إيران.. سيناريوهات خطيرة تلقي بظلالها على أسعار النفط
-
خبراء أردنيون: العاصفة الشمسية لن تؤثر على خدمات الانترنت في المنطقة