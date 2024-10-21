6 وفيات و 3 اصابات بحادث سير في منطقة العدسية

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تتعامل طواقم الدفاع المدني والشرطة الآن مع حادث تدهور شاحنة واصطدامها وانقلابها على أربع مركبات بمنطقة العدسية .



ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري نتج عن الحادث وفاة واحدة وإصابة خمسة آخرين ويتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم من قبل طواقم الإسعاف في الدفاع المدني .

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