610 هزات رصدها مرصد الزلازل منذ بداية العام الحالي

سجل مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، 610 نشاطا زلزالياً منذ بداية العام وفق رئيس مرصد الزلازل المهندس غسان سويدان.
وقال سويدان لـ "الوكيل الإخباري" ان المرصد سجل 119 زلزالا محليا، مضيفا ان قوة الزلازل المحلية المسجلة تراوحت بين 1-3.9. ريختر، وهي هزات خفيفة لا تؤثر على الحياة العامة .
وأشار إلى ان المرصد سجل 231 زلزالا إقليميا و و260 زلزالا بعيدا .
و عن العطاء الذي طرحته الوزارة مؤخراً لشراء جهازين لغايات رصد الحركة الزلزالية القوية، أوضح سويدان أنه لا جديد على العطاء حتى الآن.
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