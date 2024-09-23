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610 هزات رصدها مرصد الزلازل منذ بداية العام الحالي

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 23-09-2024 11:43 ص

الوكيل الإخباري-   تيماء عبيدات

سجل مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، 610 نشاطا زلزالياً منذ بداية العام وفق رئيس مرصد الزلازل المهندس غسان سويدان.

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وقال سويدان لـ "الوكيل الإخباري"  ان المرصد سجل 119  زلزالا محليا، مضيفا ان قوة الزلازل المحلية المسجلة تراوحت بين  1-3.9.  ريختر، وهي هزات خفيفة لا تؤثر على الحياة العامة .


وأشار إلى ان المرصد سجل 231 زلزالا إقليميا و و260  زلزالا بعيدا .


و عن العطاء  الذي طرحته الوزارة مؤخراً لشراء جهازين لغايات رصد الحركة الزلزالية القوية، أوضح سويدان أنه لا جديد على العطاء حتى الآن.

 
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