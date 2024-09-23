610 هزات رصدها مرصد الزلازل منذ بداية العام الحالي

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات



سجل مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، 610 نشاطا زلزالياً منذ بداية العام وفق رئيس مرصد الزلازل المهندس غسان سويدان.

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وقال سويدان لـ "الوكيل الإخباري" ان المرصد سجل 119 زلزالا محليا، مضيفا ان قوة الزلازل المحلية المسجلة تراوحت بين 1-3.9. ريختر، وهي هزات خفيفة لا تؤثر على الحياة العامة .



وأشار إلى ان المرصد سجل 231 زلزالا إقليميا و و260 زلزالا بعيدا .