63.4 مليون دينار موازنة رئاسة الوزراء في 2025.. ورصد 2 مليون لدراسات المدينة الجديدة

الوكيل الإخباري - أظهر مشروع الموازنة العامة لعام 2025 رصد مبلغ 2 مليون دينار في موازنة رئاسة الوزراء للدراسات التفصيلية للمدينة الجديدة.



ووفق مشروع الموازنة الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري"، فقد تمت زیادة مخصصات مجموعة تعویضات العاملین بمبلغ 618 ألف دینار لتغطیة الزیادة الطبيعیة للرواتب وكلفة تعبئة عدد من الوظائف الشاغرة.



وكذلك جرى زیادة مخصصات مجموعة النفقات التشغیلیة بمبلغ 45 ألف دینار توزعت على معظم مواد ھذه المجموعة، بالإضافة إلى زیادة مخصصات الدعم الجاري لوحدات حكومیة عامة بمبلغ 1535 ألف دینار وذلك لتغطیة زیادة الدعم الجاري لمؤسسة الإذاعة والتلفزیون.



وجرى خفض النفقات الرأسمالیة بنحو (7.4) ملیون دینار نتیجة زیادة مخصصات بعض المشاریع مثل دعم مشاریع الھیئة الملكیة الأردنیة للأفلام وخفض مخصصات مشاریع أخرى.



وبلغ مجموع المخصصات المالية التي رصدتها الحكومة على بند النفقات الجارية والرأسمالية لرئاسة الوزراء للعام القادم 63 مليون و428 ألف دينار.

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