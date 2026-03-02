8 إصابات بحادث سير في شارع الأردن - فيديو

وقال المصدر في تصريح لموقع الوكيل الإخباري إن كوادر الدفاع المدني والأجهزة الأمنية تحركت على الفور إلى موقع الحادث، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.
فيما تعمل الجهات المعنية على رفع آثار الحادث وتنظيم حركة السير في المنطقة.
8 إصابات بحادث سير في شارع الأردن #سوشال_الوكيل #الاردن pic.twitter.com/2kjLnqLixY— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) March 1, 2026
