8 إصابات بحادث سير في شارع الأردن - فيديو

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أُصيب 8 أشخاص إثر حادث سير وقع، اليوم، في شارع الأردن بالعاصمة عمّان، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر في تصريح لموقع الوكيل الإخباري إن كوادر الدفاع المدني والأجهزة الأمنية تحركت على الفور إلى موقع الحادث، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.



فيما تعمل الجهات المعنية على رفع آثار الحادث وتنظيم حركة السير في المنطقة.