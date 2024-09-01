8 قطاعات مستثناة من الإغلاق مبكراً في عمان - اسماء
الأحد، 01-09-2024
09:58 م
https://www.alwakeelnews.com/story/701608
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الوكيل الإخباري-
مجدي الباطية - يستثني قرار تحديد الموعد الزمني لفتح واغلاق المنشآت في العاصمة عمان قطاعات السوبر ماركت والبقالات والمقاهي والمطاعم السياحية وغير المصنفة والصيدليات والمخابز ومحلات الحلويات ودور السينما ،كما استثنى القرار أيام المناسبات والأعياد
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بدوره اكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق لموقع الوكيل الاخباري ان موعد بدء تطبيق قرار إغلاق المحلات التجارية بوقت محدد في العاصمة عمان سيبدأ في مطلع شهر تشرين الثاني المقبل.