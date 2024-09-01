8 قطاعات مستثناة من الإغلاق مبكراً في عمان - اسماء

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - يستثني قرار تحديد الموعد الزمني لفتح واغلاق المنشآت في العاصمة عمان قطاعات السوبر ماركت والبقالات والمقاهي والمطاعم السياحية وغير المصنفة والصيدليات والمخابز ومحلات الحلويات ودور السينما ،كما استثنى القرار أيام المناسبات والأعياد

اضافة اعلان