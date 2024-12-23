83 ألف طالب يتقدمون لتكميلية التوجيهي الخميس منهم 12 ألف لغايات رفع المعدل

وبينت عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" بأن عدد الطلبة المتقدمين للامتحان التكميلي للعام 2024 نحو 83 ألفاً و 217 طالباً وطالبة ، حيث يتقدم 70 ألفاً و 859 بسبب عدم استكمال متطلبات النجاح ، فيما يتقدم للامتحان 12 ألف و 358 لغايات رفع المعدل .
كما أكدت الشخاترة بأن عدد القاعات المجهزة لهذه الدورة من الامتحان التكميلي بلغ 837 قاعة ، موزعة في 384 مركز امتحاني في جميع محافظات المملكة .
وأشارت إلى أن 57 مشترك من مراكز الإصلاح والتأهيل الأردنية يتقدمون للامتحان التكميلي للثانوية العامة ، حيث تتواجد 9 قاعات امتحان للثانوية العامة في مراكز الإصلاح والتأهيل لخدمة المتقدمين لامتحان الثانوية العامة في مراكز الإصلاح والتأهيل .
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