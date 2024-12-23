 
الإثنين 2024-12-23 10:38 ص
 

83 ألف طالب يتقدمون لتكميلية التوجيهي الخميس منهم 12 ألف لغايات رفع المعدل

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 23-12-2024 09:08 ص
الوكيل الإخباري-  قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة سحر الشخاترة بأن الدورة التكميلية لامتحان التوجيهي ستبدأ الخميس القادم 26 / 12 / 2024، وتستمر حتى الاثنين الموافق 13 / 1 / 2025 .اضافة اعلان


وبينت عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" بأن عدد الطلبة المتقدمين للامتحان التكميلي للعام 2024 نحو 83 ألفاً و 217 طالباً وطالبة ، حيث يتقدم 70 ألفاً و 859 بسبب عدم استكمال متطلبات النجاح ، فيما يتقدم للامتحان 12 ألف و 358 لغايات رفع المعدل .

كما أكدت الشخاترة بأن عدد القاعات المجهزة لهذه الدورة من الامتحان التكميلي بلغ 837 قاعة ، موزعة في 384 مركز امتحاني في جميع محافظات المملكة .

وأشارت إلى أن 57 مشترك من مراكز الإصلاح والتأهيل الأردنية يتقدمون للامتحان التكميلي للثانوية العامة ، حيث تتواجد 9 قاعات امتحان للثانوية العامة في مراكز الإصلاح والتأهيل لخدمة المتقدمين لامتحان الثانوية العامة في مراكز الإصلاح والتأهيل .


 
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