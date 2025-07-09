86 ألف أسطوانة غاز بلاستيكية في طريقها إلى الأردن

وأشار عقل لـ "الوكيل الإخباري" أن عدد الأسطوانات في الشحنة يبلغ 86 ألف أسطوانة، حيث تم تصنيعها في النرويج.
وحسب حديث عقل ان وفدًا من وزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ومؤسسة المواصفات والمقاييس زار المصنع المنتج وتأكد من مطابقة الأسطوانات للشروط الفنية المعتمدة والمواصفات والمقاييس المطلوبة في الأردن.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن محطة تعبئة الأسطوانات الجديدة التي تم إنشاؤها في منطقة جرف الدراويش أصبحت جاهزة للعمل، وستبدأ عملها فور وصول الشحنة، حيث ستتولى عملية التعبئة وإعادة التعبئة للأسطوانات البلاستيكية.
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