90 طن رمان يرد السوق المركزي يوميا.. والكيلو بـ75 قرشاً

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي- أكد المدير العام للسوق المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، كساب الشخانبة، أن الطلب على الرمان جيد خلال هذه الفترة وهو موسم قطاف الرمان.
وبين الشخانبة، اليوم الثلاثاء، لـ"الوكيل الإخباري"، أن نحو 90 طناً تُورد يومياً من الرمان إلى السوق المركزي، ويشهد طلباً جيداً من التجار.
ولفت الشخانبة أن أسعار الرمان تتراوح من 35 قرشاً إلى 75 قرشاً للكيلو في السوق المركزي.
يُشار إلى أن مديرية زراعة لواء الكورة كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي بدء موسم قطف ثمار الرمان.
وذكرت أن المساحة المزروعة بشجر الرمان في لواء الكورة تقدر بحوالي 2000 دونم، موضحة أن موسم قطف الرمان في اللواء بدأ وسيستمر حتى منتصف كانون الأول.
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