أجواء باردة جدًا اليوم وزخات من الثلج فوق القمم العالية

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الوكيل الإخباري- يطرأ اليوم الجمعة انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة جدًا وغائمة جزئيًا إلى غائمة، وتهطل زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في الأجزاء الغربية من المملكة، مع احتمال هطول زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال العالية الشمالية والجنوبية لفترة قصيرة، تكون أحيانًا ممزوجة بالمطر، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة على فترات، تثير الغبار في أجزاء من شرق وجنوب شرق المملكة. اضافة اعلان





وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة في المناطق الجنوبية الشرقية والشرقية، ومن خطر الانجماد والصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومن خطر انزلاق المركبات أثناء القيادة على الطرق المبتلة.



وتزداد برودة الأجواء يوم غدٍ السبت، مع تعمق أكبر للكتلة الهوائية الباردة والقطبية على المملكة، وتنخفض درجات الحرارة مع أجواء غائمة وماطرة في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، وهناك احتمال هطول زخات خفيفة ومتقطعة من الثلج ولفترات قصيرة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا قد تصل سرعتها في بعض المناطق إلى 60 كم/ساعة، تثير الغبار في المناطق الصحراوية، ومع ساعات الليل يضعف الهطول وتخف سرعة الرياح، لتصبح الأجواء باردة جدًا.



وتوالي درجات الحرارة انخفاضها الأحد، مع أجواء شديدة البرودة وغائمة جزئيًا، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة، وتكون فوق المرتفعات الجبلية على شكل زخات ثلجية خفيفة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا.



وتكون الأجواء ليلًا قارسة البرودة في العديد من المناطق وغائمة جزئيًا، وهناك فرصة في ساعات الليل المتأخرة لهطول زخات خفيفة ومتقطعة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.



وتبقى الأجواء الاثنين، شديدة البرودة وغائمة جزئيًا إلى غائمة أحيانًا مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح، وتكون فوق المرتفعات الجبلية على شكل زخات ثلجية خفيفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى، في شرق عمان اليوم ما بين 9 - 4 درجات مئوية، وفي غرب عمان 7 - 2، وفي المرتفعات الشمالية 4 - 1، وفي مرتفعات الشراة 3 - 0، وفي مناطق البادية 13 - 5، وفي مناطق السهول 10 - 3، وفي الأغوار الشمالية 17 - 7، وفي الأغوار الجنوبية 21 - 10، وفي البحر الميت 19 - 7، وفي خليج العقبة 21 - 10 درجات مئوية.