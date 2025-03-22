أجواء باردة في اغلب المناطق اليوم وارتفاع تدريجي على الحرارة غدًا

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الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة اليوم السبت، مع بقائها أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، ويكون الطقس باردا وغائما جزئيا في اغلب المناطق، ولطيفا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وفي ساعات الصباح هنالك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية ومع ساعات العصر تميل الأجواء للاستقرار التدريجي وتتلاشى الغيوم ويصبح الطقس صافيا، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة . اضافة اعلان





وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومن خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومن خطر انزلاق المركبات على الطرق .

ويطرأ يوم غد الأحد، ارتفاع اخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسيبا في

اغلب المناطق ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الاثنين، ويكون الطقس ربيعيا لطيف الحرارة في اغلب المناطق ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.



وتواصل درجات الحرارة ارتفاعها يوم الثلاثاء، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس ربيعيا مائلا للدفء في اغلب المناطق ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 13 - 4 درجة مئوية، وفي غرب عمان 11 - 2، وفي المرتفعات الشمالية 7 - 0, وفي مرتفعات الشراة 8 - -1, وفي مناطق البادية 16 - 4, وفي مناطق السهول 14 - 4, وفي الأغوار الشمالية 21 - 9, وفي الأغوار الجنوبية 24 - 13, وفي البحر الميت 23 - 12، وفي خليج العقبة 24 - 13 درجة مئوية.