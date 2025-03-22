أجواء باردة في اغلب المناطق اليوم وارتفاع تدريجي على الحرارة غدًا

وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومن خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومن خطر انزلاق المركبات على الطرق .
ويطرأ يوم غد الأحد، ارتفاع اخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسيبا في
اغلب المناطق ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الاثنين، ويكون الطقس ربيعيا لطيف الحرارة في اغلب المناطق ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.
وتواصل درجات الحرارة ارتفاعها يوم الثلاثاء، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس ربيعيا مائلا للدفء في اغلب المناطق ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 13 - 4 درجة مئوية، وفي غرب عمان 11 - 2، وفي المرتفعات الشمالية 7 - 0, وفي مرتفعات الشراة 8 - -1, وفي مناطق البادية 16 - 4, وفي مناطق السهول 14 - 4, وفي الأغوار الشمالية 21 - 9, وفي الأغوار الجنوبية 24 - 13, وفي البحر الميت 23 - 12، وفي خليج العقبة 24 - 13 درجة مئوية.
-
أخبار متعلقة
-
تطورات المنخفض الجوي والمناطق المتأثرة بهطول الأمطار السبت
-
تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس يوم السبت - تحذيرات
-
الارصاد : امطار قادمة الى هذه المناطق
-
تنويه من الارصاد الجوية بخصوص المنخفض الجوي
-
تفاصيل الحالة الجوية اليوم الجمعة- تحذيرات
-
الأرصاد تحذر من الضباب الكثيف في منطقة رأس منيف
-
الارصاد : اشتداد تأثير الكتلة الباردة وأمطار غزيرة وزخات من الثلج
-
تحذيرات هامة من إدارة الأرصاد الجوية بعد تعمق الكتلة الباردة .. تفاصيل