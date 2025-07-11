الجمعة 2025-07-11 11:14 ص
 

أجواء حارة في أغلب المناطق وحارة جدا بالأغوار والعقبة

أرشيفية للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الجمعة، 11-07-2025 08:22 ص

الوكيل الإخباري-  تسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في أغلب المناطق، وحار جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد السبت، حارة في أغلب المناطق، وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.   

 
 
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