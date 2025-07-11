أجواء حارة في أغلب المناطق وحارة جدا بالأغوار والعقبة

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد السبت، حارة في أغلب المناطق، وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
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