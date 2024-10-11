 
الجمعة 2024-10-11 10:23 ص
 

أجواء خريفية معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنين

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 11-10-2024 09:13 ص

الوكيل الإخباري-   تكون الأجواء اليوم الجمعة، خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء حتى يوم الاثنين، خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 15، وفي مرتفعات الشراة 26 - 13، وفي مناطق البادية 33 - 16، وفي مناطق السهول 28 - 18، وفي الأغوار الشمالية 35 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 36 - 24، وفي البحر الميت 35 - 23، وفي خليج العقبة 35 - 24 درجة مئوية.

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