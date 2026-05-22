أجواء لطيفة اليوم ومشمسة ومعتدلة حتى الاثنين المقبل

الوكيل الإخباري- تكون الأجواء اليوم الجمعة، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.





وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول.



وبحسب التقرير يطرأ يوم غدٍ السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غالبًا مشمسة ومعتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.



وتكون الأجواء يومي الأحد والاثنين، مشمسة ومعتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 25- 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23- 14، وفي المرتفعات الشمالية 20- 12، وفي مرتفعات الشراة 22 - 13، وفي مناطق البادية 29 - 15، وفي مناطق السهول 25- 17، وفي الأغوار الشمالية 33 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 24، وفي البحر الميت 34 - 23، وفي خليج العقبة 34 - 23 درجة مئوية.









