الجمعة 2026-05-22 08:54 ص

أجواء لطيفة اليوم ومشمسة ومعتدلة حتى الاثنين المقبل

أجواء لطيفة اليوم ومشمسة ومعتدلة حتى الاثنين المقبل
أجواء لطيفة اليوم ومشمسة ومعتدلة حتى الاثنين المقبل
 
الجمعة، 22-05-2026 08:16 ص
الوكيل الإخباري-   تكون الأجواء اليوم الجمعة، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.اضافة اعلان


وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول.

وبحسب التقرير يطرأ يوم غدٍ السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غالبًا مشمسة ومعتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

وتكون الأجواء يومي الأحد والاثنين، مشمسة ومعتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 25- 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23- 14، وفي المرتفعات الشمالية 20- 12، وفي مرتفعات الشراة 22 - 13، وفي مناطق البادية 29 - 15، وفي مناطق السهول 25- 17، وفي الأغوار الشمالية 33 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 24، وفي البحر الميت 34 - 23، وفي خليج العقبة 34 - 23 درجة مئوية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

سحب آيس كريم شهير من الأسواق الأميركية بسبب خطر تلوث معدني

منوعات سحب آيس كريم شهير من الأسواق الأميركية بسبب خطر تلوث معدني

سوريا .. الشرع يقر مكافآت مالية للمزارعين مقابل تسليم القمح للحكومة

عربي ودولي سوريا .. الشرع يقر مكافآت مالية للمزارعين مقابل تسليم القمح للحكومة

ترامب ينتقد دولًا أوروبية لرفضها استخدام قواعدها العسكرية

عربي ودولي ترامب ينتقد دولًا أوروبية لرفضها استخدام قواعدها العسكرية

واشنطن وطهران تتمسكان بمواقفهما رغم مؤشرات محدودة على التقدم

عربي ودولي واشنطن وطهران تتمسكان بمواقفهما رغم مؤشرات محدودة على التقدم

أجواء لطيفة اليوم ومشمسة ومعتدلة حتى الاثنين المقبل

الطقس أجواء لطيفة اليوم ومشمسة ومعتدلة حتى الاثنين المقبل

روسيا: أزمة إيران لا يمكن حلها إلا عبر الدبلوماسية

عربي ودولي روسيا: صادرات الحبوب تسجل نموًا بنحو 55%

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي

وزير الأوقاف السوري يزور مقر البعثة الأردنية في مكة

أخبار محلية وزير الأوقاف السوري يزور مقر البعثة الأردنية في مكة



 
 






الأكثر مشاهدة

 