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أجواء لطيفة فوق المرتفعات ومعتدلة في باقي المناطق اليوم وغدا

العاصمة عمان - أرشيفية
العاصمة عمان
 
الجمعة، 25-04-2025 08:17 ص

الوكيل الإخباري-   تنخفض درجات الحرارة اليوم الجمعة، لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية ومعتدلة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ السبت، لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.
ويطرأ الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول مساء إلى شمالية غربية.


ويطرأ الاثنين، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة في شرق المملكة، ويحتمل هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر، خاصة في المناطق الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية.

 
gnews

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