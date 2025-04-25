أجواء لطيفة فوق المرتفعات ومعتدلة في باقي المناطق اليوم وغدا

ويطرأ الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول مساء إلى شمالية غربية.
ويطرأ الاثنين، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة في شرق المملكة، ويحتمل هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر، خاصة في المناطق الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية.
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