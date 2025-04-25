أجواء لطيفة فوق المرتفعات ومعتدلة في باقي المناطق اليوم وغدا

الوكيل الإخباري- تنخفض درجات الحرارة اليوم الجمعة، لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية ومعتدلة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ السبت، لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.

ويطرأ الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول مساء إلى شمالية غربية.