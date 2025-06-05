أجواء معتدلة مع تحذيرات من التعرض المباشر للشمس

وستكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. أما خلال الليل، فتبقى الأجواء لطيفة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح خفيفة متغيرة الاتجاه.
يُنصح بتجنّب التعرّض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة خاصة في مناطق الأغوار، البحر الميت والعقبة، حيث تكون الحرارة مرتفعة.
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