أجواء معتدلة مع تحذيرات من التعرض المباشر للشمس

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الوكيل الإخباري- تشهد المملكة اليوم ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة لتسجّل حول معدلاتها الاعتيادية لهذا الوقت من العام، حيث يكون الطقس معتدلًا في أغلب المناطق، بينما يميل للحرارة في مناطق الأغوار، البحر الميت، والعقبة. اضافة اعلان





وستكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. أما خلال الليل، فتبقى الأجواء لطيفة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح خفيفة متغيرة الاتجاه.



يُنصح بتجنّب التعرّض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة خاصة في مناطق الأغوار، البحر الميت والعقبة، حيث تكون الحرارة مرتفعة.