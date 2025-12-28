أمطار رعدية وبرَد متوقعان في هذه المناطق الإثنين

وأوضحت الأرصاد أن فرص هطول الأمطار تتجدد في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، مشيرة إلى أن الأمطار قد تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد، ما يرفع احتمالية تشكّل السيول في بعض المناطق.
وأضافت أن الرياح الغربية ستنشط بشكل ملحوظ، مع هبات قوية قد تصل سرعتها إلى ما بين 60 و70 كيلومترًا في الساعة، ما يؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية، خاصة الشرقية منها.
وبيّنت إدارة الأرصاد الجوية أن شدة الأمطار تضعف خلال ساعات الليل، مع بقاء الأجواء باردة، داعية المواطنين إلى متابعة التحديثات الجوية وأخذ الحيطة والحذر، لا سيما في المناطق المنخفضة والأودية.
-
أخبار متعلقة
-
الأردنيون على موعد مع منخفض جديد
-
أمطار غزيرة وتحذيرات من السيول الأحد
-
الأرصاد تكشف تفاصيل المنخفض الجوي والمناطق الأكثر تأثرا
-
تحذير عاجل صادر عن الأرصاد الجوية
-
أجواء باردة وأمطار غزيرة وتحذيرات من السيول في عدة مناطق بالمملكة
-
الارصاد : انقلاب حاد على حالة الطقس وامطار رعدية غزيرة اعتباراً من هذا الموعد
-
الأرصاد تحسم الجدل حول تساقط الثلوج بالأردن حتى نهاية العام
-
تطوّرات المنخفضين الجويّين المتتاليين على المملكة