الإثنين 2025-12-29 01:09 ص

أمطار رعدية وبرَد متوقعان في هذه المناطق الإثنين
الأحد، 28-12-2025 11:35 م
الوكيل الإخباري-   قالت إدارة الأرصاد الجوية إن المملكة ستتأثر يوم الاثنين بمنخفض جوي جديد يتمركز شرق جزيرة قبرص، ما يؤدي إلى أجواء باردة وغائمة في مختلف المناطق.اضافة اعلان


وأوضحت الأرصاد أن فرص هطول الأمطار تتجدد في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، مشيرة إلى أن الأمطار قد تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد، ما يرفع احتمالية تشكّل السيول في بعض المناطق.

وأضافت أن الرياح الغربية ستنشط بشكل ملحوظ، مع هبات قوية قد تصل سرعتها إلى ما بين 60 و70 كيلومترًا في الساعة، ما يؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية، خاصة الشرقية منها.

وبيّنت إدارة الأرصاد الجوية أن شدة الأمطار تضعف خلال ساعات الليل، مع بقاء الأجواء باردة، داعية المواطنين إلى متابعة التحديثات الجوية وأخذ الحيطة والحذر، لا سيما في المناطق المنخفضة والأودية.
 
 


