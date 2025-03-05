أمطار غزيرة وجريان السيول في صالحية النعيم - فيديو

10:15 ص

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الوكيل الإخباري- أظهر فيديو نشرته دائرة الأرصاد الجوية تساقطًا غزيرًا للأمطار في منطقة صالحية النعيم، حيث أظهرت اللقطات جريان السيول في المنطقة نتيجة للغزارة في هطول الأمطار. اضافة اعلان





ويأتي هذا الهطول الكثيف في وقت تشهد فيه المملكة حالة من عدم الاستقرار الجوي، التي تُلقي بظلالها على معظم المناطق. حيث تتأثر المملكة بتقلبات جوية .



وتدعو الأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحذر في المناطق التي تشهد تساقطًا غزيرًا للأمطار، والابتعاد عن مجاري السيول لتفادي المخاطر المحتملة.





