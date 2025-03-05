أمطار غزيرة وجريان السيول في صالحية النعيم - فيديو

ويأتي هذا الهطول الكثيف في وقت تشهد فيه المملكة حالة من عدم الاستقرار الجوي، التي تُلقي بظلالها على معظم المناطق. حيث تتأثر المملكة بتقلبات جوية .
وتدعو الأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحذر في المناطق التي تشهد تساقطًا غزيرًا للأمطار، والابتعاد عن مجاري السيول لتفادي المخاطر المحتملة.
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