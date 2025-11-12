الأربعاء 2025-11-12 07:43 ص
 

أمطار قادمة إلى المملكة في هذا الموعد- تفاصيل

الأربعاء، 12-11-2025 06:49 ص

الوكيل الإخباري-   يكون الطقس اليوم الأربعاء، لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة تدريجياً يوم غدٍ الخميس، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتنخفض درجات الحرارة قليلاً مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات متقطعة من المطر على فترات في أجزاء متفرقة من المملكة، قد يصحبها الرعد أحياناً في بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

 
 
