أمطار قادمة إلى المملكة في هذا الموعد- تفاصيل

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة تدريجياً يوم غدٍ الخميس، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتنخفض درجات الحرارة قليلاً مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات متقطعة من المطر على فترات في أجزاء متفرقة من المملكة، قد يصحبها الرعد أحياناً في بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
