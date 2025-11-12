أمطار قادمة إلى المملكة في هذا الموعد- تفاصيل

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الأربعاء، لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

