أمطار وحالة عدم استقرار جوي تؤثر على الأردن في هذا الموعد

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس يوم غدٍ الاثنين، معتدلًا في اغلب مناطق المملكة، بينما تتأثر المناطق الشرقية بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في شرق المملكة ويتوقع في ساعات ما بعد الظهر هطول زخات متفرقة من المطر في اقصى البادية الشمالية الشرقية قد يصحبها الرعد احيانا، كما تنشط بين الحين والآخر رياح شمالية غربية وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية مما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية.
ويكون الطقس الثلاثاء، معتدل الحرارة بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.
وتسود المملكة احوال جوية خماسينية الأربعاء، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس لتسجل اعلى من معدلاتها الطبيعية بنحو 8-9 درجات مئوية، كما تظهر الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 27 - 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 - 11، وفي المرتفعات الشمالية 21 - 9، وفي مرتفعات الشراة 21 - 10، وفي مناطق البادية 29 - 14، وفي مناطق السهول 26 - 13، وفي الأغوار الشمالية 31 - 15، وفي الأغوار الجنوبية 34 - 19، وفي البحر الميت 32 - 18، وفي خليج العقبة 32 - 20 درجة مئوية.
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