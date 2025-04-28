أمطار وسيول ورعد تؤثر على هذه المناطق اعتبارا من بعد ظهر الاثنين

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الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الاثنين، معتدل الحرارة في اغلب مناطق المملكة، فيما تتأثر المناطق الشمالية الشرقية بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في شرق المملكة، ويتوقع مع ساعات ما بعد الظهر هطول زخات محلية من المطر في البادية الشمالية الشرقية، قد تكون في ساعات المساء غزيرة لفترة قصيرة ويصحبها الرعد وهطول حبات البرد، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تكون نشطة على فترات في مناطق البادية مما يؤدي إلى اثارة الغبار احيانا. اضافة اعلان





وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الشمالية، ومن خطر احتمال جريان السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في البادية الشمالية الشرقية في ساعات المساء والليل، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار في مناطق البادية خاصة في ساعات المساء والليل، مع احتمال تشكل العواصف الغبارية في البادية الشمالية الشرقية.



ويكون الطقس يوم غد الثلاثاء، معتدل الحرارة بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وتسود المملكة الأربعاء، احوال جوية خماسينية، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (8-9) درجات مئوية؛ ويكون الطقس حارا نسبيا في اغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية،وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا وتكون مثيرة للغبار في العديد من المناطق.



وتنخفض الخميس، درجات الحرارة بشكل ملموس لتعود الى معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة ويكون الطقس مغبرا ومعتدل الحرارة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا .



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 26 - 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 - 11، وفي المرتفعات الشمالية 22 - 9, وفي مرتفعات الشراة 23 - 8, وفي مناطق البادية 29 - 14, وفي مناطق السهول 26 - 13, وفي الأغوار الشمالية 32 - 16, وفي الأغوار الجنوبية 34 - 21, وفي البحر الميت 33 - 20، وفي خليج العقبة 34 - 19 درجة مئوية.