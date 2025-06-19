إليك درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد في مختلف مناطق المملكة

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الوكيل الإخباري- يُتوقَّع اليوم الخميس، أن تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 2-3 درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا في مناطق البادية. اضافة اعلان





وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تنخفض يوم غد الجمعة، درجات الحرارة بشكل طفيف، ويكون الطقس صيفيًا عاديًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا في مناطق البادية.



ويكون الطقس يومي السبت والأحد، حارًا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 15، وفي مرتفعات الشراة 29 - 14، وفي مناطق البادية 38 - 20، وفي مناطق السهول 34 - 18، وفي الأغوار الشمالية 38 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 27، وفي البحر الميت 38 - 26، وفي خليج العقبة 39 - 26 درجة مئوية.