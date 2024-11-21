الأجواء ملائمة للنشاطات الخارجية خلال عطلة نهاية الأسبوع

الوكيل الإخباري- يطرأ اليوم الخميس ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من المعدل، والطقس مائل للبرودة فوق المرتفعات ومعتدل في باقي المناطق. تظهر غيوم على ارتفاعات مختلفة. الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة.

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وليلاً يكون الطقس بارداً في معظم المناطق ولطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع غيوم عالية في الجنوب. الرياح جنوبية شرقية خفيفة.



وحذرت الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية صباحاً بسبب الضباب فوق المرتفعات العالية.



أما يوم الجمعة، تستمر درجات الحرارة بالارتفاع، والطقس لطيف في معظم المناطق ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة. الرياح جنوبية شرقية معتدلة.



وليلاً يكون الطقس بارداً نسبياً في معظم المناطق ولطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. الرياح جنوبية شرقية معتدلة.



يوم السبت، الطقس مستقر مع أجواء لطيفة في معظم المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. الرياح جنوبية شرقية معتدلة.



وليلاً، الطقس بارداً نسبياً في معظم المناطق ولطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. الرياح جنوبية شرقية معتدلة.