الأحد.. بقايا الكتلة الحارة مستمرة وأجواء حارّة في معظم المناطق

ويكون الطقس حارًا نسبيًا في أغلب مناطق المملكة، بينما يستمر حارًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض السحب المتفرقة على ارتفاعات متوسطة وعالية.
وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا خلال ساعات الظهيرة والعصر، ما قد يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في مناطق البادية، وبالتالي تدني مدى الرؤية الأفقية، خاصة في ساعات النهار.
أما خلال ساعات الليل، فيكون الطقس معتدلًا في المرتفعات الجبلية والمناطق السكنية المرتفعة، في حين يبقى حارًا نسبيًا في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.
وتوقعت الأرصاد الجوية أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي اعتبارًا من يوم الثلاثاء، لتعود إلى معدلاتها الصيفية الاعتيادية مع بقاء الأجواء مستقرة بشكل عام.
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