الأرصاد: أجواء مستقرة حتى الخميس والحرارة ترتفع نهاية الأسبوع

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 33 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 31 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 16، وفي مرتفعات الشراة 29 - 16، وفي مناطق البادية 38 - 20، وفي مناطق السهول 33 - 18، وفي الأغوار الشمالية 40 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 29، وفي البحر الميت 40 - 27، وفي خليج العقبة 41 - 28 درجة مئوية.
ويبقى الطقس، الأربعاء، صيفياً اعتيادياً في أغلب المناطق، وحاراً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويطرأ، الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفياً اعتيادياً في المرتفعات الجبلية، وحاراً نسبياً إلى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
كما يطرأ، الجمعة، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس حاراً نسبياً في أغلب المناطق، وحاراً جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
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