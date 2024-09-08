الأرصاد: أجواء معتدلة خلال الأيام الأربعة المقبلة

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الأحد، معتدلا في أغلب مناطق المملكة، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الاثنين، معتدلا في أغلب مناطق المملكة، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



اما الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ، ويكون الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء معتدلا في أغلب مناطق المملكة، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطه، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط احيانًا.