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الأرصاد: أجواء معتدلة خلال الأيام الأربعة المقبلة

صورة عامة للعاصمة عمان
صورة عامة للعاصمة عمان
الأحد، 08-09-2024 06:56 ص

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الأحد، معتدلا في أغلب مناطق المملكة، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الاثنين، معتدلا في أغلب مناطق المملكة، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


اما الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ، ويكون الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء معتدلا في أغلب مناطق المملكة، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطه، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط احيانًا.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 20، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 17، وفي مرتفعات الشراة 29 - 18، وفي مناطق البادية 37 - 22، وفي مناطق السهول 33 - 23, وفي الأغوار الشمالية 39 - 26، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 29، وفي البحر الميت 40 - 28، وفي خليج العقبة 41 - 29 درجة مئوية.

 
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