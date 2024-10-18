الأرصاد: احتمال ضعيف لسقوط زخات مطرية اليوم الجمعة

الوكيل الإخباري- تكون الأجواء اليوم الجمعة، خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة والأجزاء الوسطى الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يومي السبت والأحد، خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



وتنخفض الاثنين، درجات الحرارة قليلا مع استمرار الأجواء خريفية لطيفة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض من الغيوم على ارتفاعات منخفضة وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.