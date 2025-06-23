الأرصاد: ارتفاع تدريجي على الحرارة حتى الخميس

الوكيل الإخباري- يتوقع ان تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، ضمن معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

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