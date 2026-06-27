الأرصاد: ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

08:10 ص

الوكيل الإخباري- يكون الطقس، السبت، صيفيًا معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما يكون حارًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، لا سيما في مناطق البادية. اضافة اعلان





وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 32 و21 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 30 و19، وفي المرتفعات الشمالية 27 و15، وفي مرتفعات الشراة 28 و17، وفي مناطق البادية 38 و21، وفي مناطق السهول 32 و20، وفي الأغوار الشمالية 38 و23، وفي الأغوار الجنوبية 40 و25، وفي البحر الميت 39 و24، وفي خليج العقبة 40 و25 درجة مئوية.



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ، الأحد، ارتفاعٌ قليل على درجات الحرارة؛ ليكون الطقس حارًا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا.



كما يطرأ، الاثنين، ارتفاعٌ طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارًا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا.



ويبقى الطقس، الثلاثاء، حارًا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا.





