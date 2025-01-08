الأرصاد: الأردنيون على موعد مع تجدد حالة عدم الاستقرار الجوي الجمعة

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الوكيل الإخباري- نشرت إدارة الأرصاد الجوية تطورات حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع حيث تتأثر المملكة من جديد بحالة من عدم الاستقرار الجوي الجمعة . اضافة اعلان





اليوم الأربعاء نهارًا، يكون الطقس باردًا في أغلب المناطق، ومائلًا قليلاً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



ليلاً، يكون الطقس باردًا جدًا في أغلب المناطق، وباردًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



وحذرت الأرصاد من احتمال تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية.



غدًا الخميس نهارًا، يكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ومائلًا قليلاً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.



ليلاً، يكون الطقس باردًا بوجه عام، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



الجمعة، يكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وتدريجيًا في ساعات ما بعد الظهر تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال هطول زخات متفرقة من المطر خاصة في شمال ووسط المملكة، وتتحول الرياح إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



ونوهت الأرصاد من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا.