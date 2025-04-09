الأرصاد الجوية: ضباب كثيف في منطقة رأس منيف بعجلون

الوكيل الإخباري- تشهد منطقة رأس منيف في محافظة عجلون حاليا ضبابا كثيفا، ما أدى إلى تدني مدى الرؤية إلى أقل من 50 مترا، وفق الأرصاد الجوية.

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