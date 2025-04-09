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الأرصاد الجوية: ضباب كثيف في منطقة رأس منيف بعجلون

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 09-04-2025 10:46 م

الوكيل الإخباري-   تشهد منطقة رأس منيف في محافظة عجلون حاليا ضبابا كثيفا، ما أدى إلى تدني مدى الرؤية إلى أقل من 50 مترا، وفق الأرصاد الجوية.

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ودعت إدارة الأرصاد، في بيان اليوم الأربعاء، المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة المرورية، خاصة أثناء القيادة في المناطق المتأثرة بالضباب.

 
gnews

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