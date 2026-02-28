الأرصاد تحذّر: أجواء باردة وصقيع متوقع حتى الأربعاء

11:32 م

الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الأرصاد الجوية توقعاتها للطقس خلال الأيام الأربعة المقبلة، حيث تبقى الأجواء، بمشيئة الله، باردة في أغلب مناطق المملكة، مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة خلال ساعات الليل، خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية.





الأحد:



يستمر الطقس بارداً في معظم المناطق، ومائلاً قليلاً للبرودة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



ليلاً، تسود أجواء باردة جداً في أغلب المناطق، وباردة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.



التحذيرات: تشكّل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية، إضافة إلى تشكّل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية الشمالية خلال ساعات الصباح الباكر.



الاثنين:



أجواء غالباً مشمسة وباردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.



ليلاً، يستمر الطقس بارداً جداً في معظم المناطق.



التحذيرات: خطر تشكّل الصقيع والضباب صباحاً فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية.



الثلاثاء:



طقس مشمس وبارد في أغلب المناطق، ولطيف في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.



ليلاً، أجواء باردة جداً في أغلب المناطق.



التحذيرات: احتمال تشكّل الصقيع صباحاً فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية.



الأربعاء:



يبقى الطقس بارداً في معظم المناطق، ولطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مساءً.



ليلاً، يكون الطقس بارداً جداً فوق المرتفعات الجبلية العالية وبارداً في باقي المناطق.



وتدعو دائرة الأرصاد الجوية المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر، والانتباه أثناء القيادة في المناطق التي تشهد تشكّل الضباب أو الصقيع.





