الأرصاد تحذر من الصقيع صباح الاثنين في هذه المناطق

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة الأرصاد الجوية، في تقريرها اليومي، حالة الطقس المتوقعة في المملكة، مشيرةً إلى أجواء باردة تسود أغلب المناطق، مع بدء ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الثلاثاء.



طقس الاثنين:

