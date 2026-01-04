الأرصاد تحذر من الصقيع صباح الاثنين في هذه المناطق

طقس الاثنين:
نهارًا، تسجّل درجات الحرارة حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس باردًا في معظم مناطق المملكة، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
ليلًا، يكون الطقس باردًا بوجه عام، مع استمرار الرياح الجنوبية الشرقية المعتدلة السرعة.
تحذيرات ليوم الاثنين:
وحذّرت إدارة الأرصاد الجوية من خطر تشكّل الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر من يوم الاثنين، خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية، داعيةً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة.
