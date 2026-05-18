الأرصاد تحذر من انعدام الرؤية الأفقية بسبب الغبار في هذه المناطق

الوكيل الإخباري- تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، أعلى بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس مغبرًا ودافئًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوز سرعتها 60 كم/ساعة.





وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وقد تنعدم على الطرق الصحراوية، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، داعية مرضى الجهاز التنفسي الى أخذ الاحتياطات اللازمة.





