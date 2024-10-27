 
الأحد 2024-10-27 06:14 ص
 

الأرصاد تحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 27-10-2024 05:59 ص

الوكيل الإخباري-   تشهد المملكة أجواءً خريفية لطيفة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة اليوم الأحد، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة خاصة في المناطق الجنوبية الشرقية. الرياح ستكون جنوبية شرقية معتدلة.

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وفي ساعات الليل، يكون الطقس باردًا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية ولطيفًا في باقي المناطق، مع رياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


وحذرت الأرصاد من  تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية.


 
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