الأرصاد تحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية

وفي ساعات الليل، يكون الطقس باردًا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية ولطيفًا في باقي المناطق، مع رياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
وحذرت الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية.
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