الأرصاد تحسم الجدل حول تساقط الثلوج بالأردن حتى نهاية العام

01:53 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/758632 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تتأثر البلاد خلال الأيام الأخيرة من عام 2025 وحتى يوم الثلاثاء بحالة جوية ناتجة عن تأثر المنطقة بمنخفضين جويين متتاليين، ما يؤدي إلى أجواء باردة نسبيًا وماطرة على فترات في عدد من المناطق. اضافة اعلان





وبحسب الأرصاد الجوية، يبدأ تأثير المنخفض الجوي الأول، الذي يتمركز فوق قبرص، اعتبارًا من يوم السبت، حيث يرافقه انخفاض على درجات الحرارة ونشاط ملحوظ في سرعة الرياح، تتخلله هبات قوية من الرياح الغربية في بعض المناطق، إضافة إلى فرص لهطول الأمطار بمشيئة الله.



وتشير تحليلات الأرصاد الجوية إلى أن الأمطار قد تكون أحيانًا غزيرة خلال ساعات مساء وليل يوم السبت وصباح يوم الأحد، وقد يرافقها حدوث الرعد وهطول حبات البَرَد، خاصة خلال ساعات ليل السبت وصباح الأحد، على أن يضعف تأثير هذا المنخفض تدريجيًا اعتبارًا من مساء يوم الأحد مع تحرّكه نحو شمال شرق سوريا وشمال العراق.



ومع يوم الاثنين، ووفق الأرصاد الجوية، يستمر تدفّق الهواء البارد من وسط أوروبا، حيث يتشكل فجر الاثنين منخفض جوي جديد يتمركز فوق قبرص، ما يؤدي إلى تجدّد هطول الأمطار بإذن الله على فترات، تمتد لاحقًا إلى المناطق الجنوبية الغربية، وقد تكون غزيرة أحيانًا، يرافق ذلك انخفاض جديد على درجات الحرارة ونشاط في سرعة الرياح الغربية مع هبّات قوية أحيانًا. ومع ساعات الليل، يتحرّك المنخفض سريعًا باتجاه سوريا، ما يؤدي إلى ضعف الهطولات.



وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى أن يوم الثلاثاء ستبقى المملكة تحت تأثير بقايا الهواء البارد والرطب، حيث يُتوقع هطول زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة، دون أي مؤشرات على تساقط الثلوج حتى نهاية العام الحالي.



التحذيرات والتنبيهات



تحذّر الأرصاد الجوية من خطر تشكّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها مناطق البحر الميت، وذلك مساء وليل السبت وصباح الأحد، ويستمر هذا التحذير خلال يوم الاثنين.



التنبيه من شدّة سرعة الرياح الغربية والهَبّات القوية المرافقة لها، خاصة يومي الأحد والاثنين.



وتدعو الأرصاد الجوية المواطنين إلى توخّي الحيطة والحذر، ومتابعة النشرات الجوية الرسمية الصادرة عنها للاطلاع على آخر المستجدات والتحديثات.

تم نسخ الرابط





