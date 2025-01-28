الأرصاد: تقلبات جوية خلال الأيام القادمة

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الوكيل الإخباري- تشهد المملكة خلال اليوم والأيام المقبلة تقلبات جوية معتدلة تتراوح بين البرودة والدفء النسبي حيث تظل المناطق المنخفضة كالأغوار والعقبة والبحر الميت الأكثر اعتدالا بينما تستقبل المرتفعات أجواء أكثر برودة وضبابا وفقا لما أفادت به إدارة الأرصاد الجوية مشيرة إلى ان التقلبات في درجات الحرارة وأنماط الرياح اضافة اعلان





الثلاثاء نهارا طقس مائل للبرودة في معظم المناطق مع دفء نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة وغيوم منخفضة الارتفاع



ليلا انخفاض ملموس في الحرارة مع غيوم متوسطة وعالية خاصة في جنوب المملكة ورياح شرقية خفيفة



وحذرت الأرصاد من خطر تدني الرؤية الأفقية صباحا بسبب الضباب الكثيف فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول



الأربعاء نهارا طقس مشمس بشكل عام مع برودة معتدلة ودفء في المناطق المنخفضة وغيوم متوسطة الارتفاع



ليلا استمرار البرودة مع رياح جنوبية شرقية خفيفة



الخميس نهارا ارتفاع طفيف في الحرارة مع طقس مشمس وبرودة ملحوظة في المرتفعات الجبلية ورياح شرقية معتدلة السرعة تتنشط أحيانا



ليلا برودة عامة مع رياح جنوبية شرقية خفيفة



الجمعة نهارا انخفاض قليل في الحرارة مع طقس بارد نسبيا في معظم المناطق ومعتدل في الأغوار والعقبة وغيوم منخفضة



ليلا غيوم متفرقة على ارتفاعات مختلفة ورياح شمالية غربية معتدلة السرعة



ونصحت الأرصاد المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة صباح الثلاثاء بسبب الضباب الكثيف وارتداء ملابس مناسبة للطقس البارد ليلا خاصة في المناطق الجبلية ومتابعة تحديثات الأرصاد عبر القنوات الرسمية لتجنب أي مفاجآت جوية"









