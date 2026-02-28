الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية اليوم السبت

وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية وأجزاء من السهول.
ويطرأ يوم غد الأحد ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا في أغلب المناطق، ومائلا قليلا للبرودة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، تتحول في ساعات ما بعد الظهر إلى شمالية غربية.
ويبقى الطقس يوم الاثنين باردا في أغلب المناطق، ومائلا قليلا للبرودة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.
أما يوم الثلاثاء، فيطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا في أغلب المناطق، ولطيفا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 10-3 درجات مئوية، وفي غرب عمان 8-1، وفي المرتفعات الشمالية 5-(-1)، وفي مرتفعات الشراة 4-(-2)، وفي مناطق البادية 12-3، وفي مناطق السهول 11-2، وفي الأغوار الشمالية 18-9، وفي الأغوار الجنوبية 20-11، وفي البحر الميت 18-9، وفي خليج العقبة 19-10 درجة مئوية.
