الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية اليوم السبت

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم السبت باردا في أغلب المناطق، ومائلا قليلا للبرودة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية وأجزاء من السهول.



ويطرأ يوم غد الأحد ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا في أغلب المناطق، ومائلا قليلا للبرودة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، تتحول في ساعات ما بعد الظهر إلى شمالية غربية.



ويبقى الطقس يوم الاثنين باردا في أغلب المناطق، ومائلا قليلا للبرودة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.



أما يوم الثلاثاء، فيطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا في أغلب المناطق، ولطيفا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.