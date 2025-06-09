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الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية حتى يوم الخميس

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الإثنين، 09-06-2025 09:31 ص

الوكيل الإخباري-   يطرأ يوم غد الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ومثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

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ويبقى الطقس يومي الأربعاء والخميس، حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا .

 
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