الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية حتى يوم الخميس

الوكيل الإخباري- يطرأ يوم غد الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ومثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

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