الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية حتى يوم الخميس

ويبقى الطقس يومي الأربعاء والخميس، حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا .
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